Les Mamans de cœur cherchent à collecter 60 000$ pour la pédiatrie sociale

Du 23 au 26 mai, la Ville de Laval procédera à sa distribution d'arbres auprès des résidents qui sont admissibles et qui en font la demande. Mentionnons qu'entre 2023 et 2025, Laval a pour objectif de planter 15 000 arbres sur le domaine public et de contribuer à la plantation de 15 000 autres arbres sur des terrains privés. De plus, les arbres ...