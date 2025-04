Laval nommera un garage municipal en mémoire de Marc Desforges

La Ville de Laval nommera le garage municipal du secteur 3 Marc-Desforges. M. Desforges, journalier, est décédé en 2000 dans le cadre de ses fonctions à la Ville.

La proposition de dénomination toponymique pour ce bâtiment situé au 1550, boulevard Chomedey a fait l’objet d’une pétition initiée par un employé lavallois et ami du défunt. Plus de 1 270 personnes issues de nombreux services de la Ville de Laval et de tout niveau hiérarchique ont appuyé cette démarche pour honorer la mémoire de Marc Desforges.

L’annonce de cette dénomination dédicatoire concorde avec la journée de commémoration internationale en mémoire des personnes blessées ou décédées à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle du 28 avril. La décision sera entérinée au conseil municipal du 6 mai prochain.

« Vingt-cinq ans plus tard, l’événement tragique qui a coûté la vie à cet employé apprécié par ses pairs marque encore les intervenants et les témoins. Chaque victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle en est une de trop. Honorer la mémoire de Marc Desforges en donnant son nom au garage municipal du secteur 3 nous rappelle de nous impliquer collectivement et quotidiennement dans la prévention et la réduction des risques d’accidents du travail », indique Stéphane Boyer, maire de Laval

Marc Desforges était col bleu à la Ville de Laval depuis qu’il avait 18 ans. Il a perdu tragiquement la vie une décennie plus tard, à 27 ans, au garage municipal du secteur 3. Soulignons qu’il provenait d’une famille comptant plusieurs employés municipaux. Son père, feu Gilles Desforges, a été plombier à la Ville pendant plus de 20 ans et sa mère, feu Lucille Bonneau, était une citoyenne impliquée dans la communauté.

Au cours des 50 dernières années, un total de 8 employés municipaux sont décédés dans le cadre de leurs fonctions. Rappelons le départ précipité des cols bleus Maurice Vanier, chauffeur-opérateur, en 1975, Jean Maheu, électricien, en 1980 et Jacques Filiatreault, journalier, en 1985, du pompier Langis Villeneuve en 2020 ainsi que des policiers François Florent en 1957, Valérie Gignac en 2005, Daniel Tessier en 2007 et Éric Lavoie en 2008.

En 2017, des plaques commémoratives ont été installées dans tous les garages municipaux en souvenir des cols bleus disparus. Des plaques individuelles ont aussi été installées en présence de membres des familles, des élus et du personnel dans les lieux de travail des personnes décédées.

Des efforts continus pour sécuriser les milieux de travail

Au fil des dernières années, la Ville de Laval a poursuivi ses efforts soutenus en matière de santé et de sécurité (SST) afin de prévenir la récurrence d’événements similaires. À cet égard, plusieurs mesures concrètes ont été mises en place, notamment la modification de certains équipements — par l’ajout de grillages, entre autres — ainsi que la mise en œuvre de formations destinées au personnel. Par ailleurs, des directives précises encadrent désormais la sécurité routière, les comportements attendus en SST, de même que la sécurité liée à l’utilisation des machines et des outils. Enfin, des politiques et procédures rigoureuses ont été adoptées afin d’appuyer les actions préventives et de structurer la gestion des enjeux en santé et sécurité au travail.

À l’occasion du Jour de deuil, La Ville réitère son engagement à poursuivre ses efforts d’amélioration de ses programmes et rappelle la responsabilité de chacun et chacune en ce qui a trait à sa propre sécurité et à celle de ses collègues.