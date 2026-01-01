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«Et non une obligation»

Virage numérique: le Protecteur du citoyen appelle à laisser le choix au citoyen

durée 18h00
14 avril 2026
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Par La Presse Canadienne

Alors que les gouvernements ont déjà lancé la numérisation de leurs services, le Protecteur du citoyen adresse une mise en garde, rappelant que le numérique doit demeurer «une option parmi d'autres» pour les citoyens, «et non une obligation».

Le Protecteur du citoyen vient de publier un Guide des bonnes pratiques pour des services publics inclusifs à l'ère du numérique.

Dans ce contexte, il rappelle que, si le numérique facilite la vie d'une grande partie de la population, ce n'est pas le cas pour tous. Il cite le cas des personnes qui vivent dans la précarité financière, qui ont un handicap, un faible niveau de littératie, qui sont âgées ou qui vivent en itinérance, par exemple.

Pour cette raison, «les citoyens doivent pouvoir choisir le mode de communication qui leur convient pour leurs échanges avec le gouvernement, sans avoir à justifier le recours aux modalités traditionnelles», déclare le Protecteur du citoyen.

De même, le choix du mode de communication ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour le citoyen ni de délai de traitement, plaide le Protecteur du citoyen.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

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