Des milliers de gestes posés par des partenaires engagés partout au Québec

L’histoire collective de la Semaine québécoise des personnes handicapées (la Semaine) continue de s’écrire. En effet, il y a 30 ans, un mouvement prenait forme pour rapprocher les communautés vers une société plus inclusive. L’Office des personnes handicapées du Québec invite donc l’ensemble des Québécoises et des Québécois à découvrir les 30 dernières années d’engagement, de sensibilisation et de mobilisation collective de la Semaine.

« Quand on prend le temps de voir au-delà des différences, on découvre des parcours inspirants et des contributions précieuses à notre société. Depuis 30 ans, la Semaine québécoise des personnes handicapées nous invite à poser des gestes qui permettent de reconnaître et de valoriser le plein potentiel de chacune et de chacun. Je suis fier de voir autant de Québécoises et de Québécois s’engager, alors que nous continuons à bâtir une société où chaque personne peut prendre pleinement sa place », indique Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l’itinérance.

Dans le cadre de la campagne triennale 2025-2027 de la Semaine, cette 30e édition mise sur la reconnaissance du chemin parcouru et de celui qu’il reste à faire pour améliorer la participation sociale des personnes ayant une incapacité visible ou invisible. Sous le thème « Quand on voit seulement la différence, on perd de vue le potentiel. », la Semaine cherche à faire comprendre, voir ou entendre, des réalités encore trop souvent ignorées.

« L’Office des personnes handicapées du Québec souligne cette année trois décennies d’actions, de collaborations et de sensibilisation. Jour après jour, nous demeurons mobilisés et engagés afin de faire du Québec une société toujours plus inclusive. Ensemble, profitons de cet anniversaire pour jeter un regard sur les progrès accomplis et pour mettre en valeur les initiatives qui ont un impact réel sur la vie des personnes handicapées, de leur famille et de leurs proches. Soulignons la collaboration et l’entraide qui caractérisent nos différents partenariats. Poursuivons, tous ensemble, nos efforts pour bâtir un Québec où chacun peut exercer pleinement son pouvoir d’agir », ajoute Frances Champigny, présidente du conseil d’administration de l’Office.

Du 1er au 7 juin 2026, les porte-paroles de la Semaine, madame Rosalie Taillefer-Simard et monsieur Luca « Lazylegz » Patuelli, inviteront le grand public à s’engager individuellement et collectivement pour reconnaître et valoriser les talents et les aspirations des personnes handicapées.

Des partenaires clés de l’Office agissent et s’engagent pour accroître la participation sociale des personnes handicapées, dont le milieu communautaire, les ministères et organismes publics, les municipalités et les entreprises. Pour souligner les 30 ans de la Semaine, de nombreuses activités se dérouleront dans toutes les régions du Québec.

« En tant que porte-paroles, les campagnes de sensibilisation, comme la Semaine québécoise des personnes handicapées, jouent un rôle essentiel. Elles ouvrent les esprits, créent des conversations et inspirent des changements concrets dans nos milieux. La Semaine est une belle occasion pour inviter les gens à construire ensemble un monde plus inclusif afin que nous puissions toutes et tous contribuer pleinement à la vie en société », terminent Rosalie Taillefer-Simard et Luca Patuelli, porte-paroles de la Semaine québécoise des personnes handicapées.

L’objectif de la Semaine est de sensibiliser et de mobiliser l’ensemble de la population québécoise à devenir des acteurs de changement dans leur milieu de vie. Cette mobilisation collective permettra de passer à l’action pour réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées et pour accroître leur pouvoir d’agir.

Une campagne publicitaire est diffusée sur les médias numériques et sociaux, jusqu’au 7 juin prochain.

L’Office sera présent à la prestation publique du programme Art adapté de la Place des Arts, qui aura lieu le 1er juin 2026, à 12 h, au Salon urbain de la Place des Arts. Cette présentation, réalisée en cocréation avec deux organismes partenaires (l’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle ainsi que le Centre d’hébergement et de soins de longue durée de La Petite-Patrie) fera suite à une série de six ateliers en chant choral, animés par les artistes médiatrices Myriam Leblanc et Mélodie Rabatel.

L’Office est également l’un des commanditaires du Festival « Pas de Limites », organisé par l’organisme Pas d’excuses, Pas de Limites, du coporte-parole de la Semaine, Luca Patuelli. Un événement qui se déroulera du 5 au 7 juin 2026 à la Maison de la culture Hochelaga-Maisonneuve.

Au Québec, plus d’un million et demi de personnes ont une incapacité, soit 21,0 % de la population québécoise âgée de 15 ans et plus, selon l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2022.

Hydro-Québec est fière partenaire de la 30e édition de la Semaine.