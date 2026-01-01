Les policiers de Laval pédalent pour une bonne cause

Du 25 au 30 mai, un peloton composé de 14 policiers du Service de police de Laval, appuyés par plusieurs bénévoles, prendra part à la 29e édition du Tour cycliste. Pendant six jours, ils parcourront plus de 1 100 kilomètres afin d’amasser des fonds pour Opération Enfant Soleil.

Le départ a été donné le lundi 25 mai en matinée, devant le Centre des Enquêtes du Service de police de Laval (2911, boul. Chomedey). Les participants reviendront à ce même endroit le samedi 30 mai, vers 16 h, après avoir sillonné plus de 80 municipalités. Leur parcours les aura menés de Laval à Québec en passant par Montréal, la Montérégie, les Cantons-de-l’Est, la Beauce, la Capitale‑Nationale, la Mauricie et, sur le chemin du retour, une partie de Lanaudière.

« Pour nous, cette semaine représente bien plus qu’un défi sportif : elle témoigne de la force de notre esprit d’équipe et de l’engagement profond qui unit nos policiers. Chaque coup de pédale est porté par une volonté commune d’appuyer les enfants touchés par la maladie et de soutenir leurs familles. Je suis fière de la mobilisation de toutes les personnes investies dans cette initiative, tant les cyclistes, que les partenaires, les commanditaires et les bénévoles. C’est en unissant collectivement nos efforts et en avançant ensemble dans la même direction, que nous pouvons réellement transformer les choses », affirme Karine Ménard, directrice du Service de police de Laval.

Un impact remarquable depuis près de trois décennies

Depuis la création du Tour cycliste en 1997, plus de 1,7 million de dollars ont été remis à Opération Enfant Soleil grâce à la mobilisation des policiers lavallois et de la population.

« Lorsque la maladie frappe un enfant, c’est tout son entourage qui en ressent les effets. Nous partageons tous le même objectif : améliorer la qualité de vie de ces enfants et soutenir leurs proches en leur donnant accès à de meilleurs soins. Encore cette année, nous invitons la population à contribuer en faisant un don sur le site Web de l’événement », mentionne Audrey Lajeunesse, présidente du Tour cycliste.

À noter que deux policiers du Service de police de la Ville de Québec se joindront au peloton lors du passage de celui-ci dans la Capitale-Nationale. Eux aussi rouleront pour soutenir Opération Enfant Soleil.