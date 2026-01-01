Neuf rues de Laval se démarquent dans le palmarès de CCA-Québec

CAA-Québec a dévoilé le lundi 11 mai le palmarès des pires routes de la province, tel que déterminé par les automobilistes qui les empruntent au quotidien. À Laval, neuf routes ont été ciblés dans cette démarche annuelle menée par l'organisation.

Après des années plus difficiles, la campagne Les pires routes a rebondi en 2026, cumulant plus de 6700 votes, soit plus du double de la participation 2025 et un sommet depuis 2022.

Pour Laval, voici les routes qui sont considérées comme les pires par les gens qui les empruntent:

- Boulevard de l'Avenir;

- Boulevard Sainte-Rose;

- Autoroute 19;

- Autoroute 440;

- Boulevard Curé-Labelle;

- Boulevard Lévesque Ouest;

- Boulevard René-Laennec;

- Chemin du Souvenir;

-Rue de Rio;



Le palmarès 2026 parle fort et démontre qu’il n’y a pas que le réseau routier supérieur qui souffre d’un déficit d’entretien. De nombreuses artères municipales sont également en mauvais état, et ce, dans plusieurs régions du Québec. En fin de compte, une seule route sous la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable figure au classement principal. Mais autant le réseau routier municipal que le réseau routier provincial sont en manque d’amour.

« Le déferlement de colère s’est senti autant dans la plateforme de vote officielle que sur les médias sociaux. Est-ce que 2026 est la pire année pour les routes au Québec? J’ai envie de dire que c’est possiblement le cas! », précise Nicolas Ryan – Directeur des affaires publiques et relations médias chez CAA-Québec.

CAA-Québec s’engage une fois de plus à faire le suivi des travaux requis et des investissements promis sur les dix routes qui figurent au sommet du palmarès 2026.

Des crevaisons encore et encore à Montréal

L’absence de routes du grand Montréal dans le palmarès a de quoi surprendre, considérant la multiplication des crevaisons dans la région. Si plusieurs routes et autoroutes montréalaises sont tristement ressorties du lot via les médias sociaux, seule la rue Notre-Dame Est s’est approchée des nommées, échouant toutefois au 11e rang de notre classement annuel.



L’histoire est tout autre lorsque les services de crevaison sont analysés, puisque CAA-Québec note une augmentation de 26 % de ce type d’intervention sur l’île de Montréal par rapport à 2025.

Il s’agit d’une situation particulièrement exceptionnelle pour la région de Montréal. Les chiffres sont largement en hausse par rapport à l’an dernier et ils sont de toute évidence plus élevés que la moyenne de la province.



Si Montréal est l’épicentre des crevaisons, l’ensemble du Québec montre quand même aussi une hausse de 11,4 % par rapport à l’an dernier, signe d’un problème généralisé aux quatre coins de la province.

Un regroupement pour de meilleures routes au Québec

Maintenant que Les pires routes sont dévoilées, le grand inconnu demeure le plan de match pour résorber le déficit de maintien des actifs au Québec. CAA-Québec a décidé d’unir ses forces avec d’autres associations, des représentants de l’industrie et des experts du domaine, au sein du Regroupement pour de meilleures routes au Québec. Des actions seront prévues dans les prochaines semaines, autant des rencontres avec divers intervenants que des sorties publiques.



« Il sera important que les partis politiques qui aspireront au pouvoir en octobre prochain offrent un aperçu de leur stratégie pour mieux entretenir les réseaux supérieur et municipal ainsi que des pistes de solution afin d’aider financièrement les municipalités, indique Nicolas Ryan. Les membres du Regroupement seront à l’affût et offriront leur collaboration pour l’amélioration du réseau routier pour l’ensemble du Québec. »

Méthodologie

La 11e campagne Les pires routes de CAA-Québec s’est déroulée du 18 mars au 13 avril 2026. Tous les usagers de la route (automobilistes, cyclistes, piétons, camionneurs, etc.) pouvaient signaler leur pire route de la province sur le portail piresroutes.com. Un seul vote par route par jour par adresse courriel était permis. Au total, plus de 6700 votes ont été comptabilisés afin d’établir les classements finaux pour Les pires routes 2026.