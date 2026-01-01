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Marche du rein 2026

Combattre les maladies rénales au Québec, un pas à la fois!

durée 12h00
12 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

La Fondation du rein donne le coup d’envoi à la Marche du rein, un vaste mouvement de solidarité qui fera vibrer les communautés aux quatre coins du pays entre les mois de mai et octobre 2026. Au Québec, plus de 20 marches seront organisées dans une dizaine de régions, rassemblant des milliers de marcheurs, bénévoles et donateurs autour d’une même cause.

Cette année, l'objectif de la Fondation du rein, Division du Québec, est ambitieux: + de 500 000$, afin de soutenir la recherche, les programmes et les services offerts aux personnes atteintes d’une maladie rénale et à leurs proches.

Chaque marche est une occasion de poser un geste concret, de rendre hommage à une personne atteinte, de sensibiliser sa communauté et de contribuer à améliorer la qualité de vie de milliers de personnes partout au Québec.

Les inscriptions aux marches sont maintenant ouvertes, et la population est invitée à participer en grand nombre.

Comment prendre part au mouvement ?

En s'inscrivant ici : www.marchedurein.ca - en solo, en famille ou en équipe - et lancez une collecte de fonds pour démontrer l'impact de son engagement. Ceux ou celles qui ne sont pas en mesure de participer peuvent faire un don monétaire via la même adresse. 

Une réalité qui nous concerne tous

La maladie rénale n'est plus une préoccupation lointaine, c'est une priorité mondiale:

- 1 Canadien sur 10 vit avec une maladie rénale, et ce nombre est en constante progression.

- En 2025, 65 % des Québécois en attente d’une transplantation avaient besoin d’un rein, avec un délai moyen d’attente de 490 jours.

- Plus de 42 % des nouveaux diagnostics concernent des personnes de moins de 65 ans.

- Une personne en dialyse peut passer jusqu’à 1 000 heures par année branchée à une machine, impactant sa capacité à travailler et sa vie sociale.

- En 2025, l'Organisation mondiale de la Santé a déclaré que les maladies rénales sont une priorité mondiale.

- La maladie rénale deviendra la 5e cause de décès dans le monde d’ici 2040.

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