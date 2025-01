Une jeune curleuse lavalloise réussi un trifecta

La jeune curleuse junior du club de curling de Laval-sur-le-Lac, Arielle Lacombe-Mercado, a réussi à gagner le troisième tournoi de la série de l’ARCM (Association Régional de Curling de Montréal) effectuant le trifecta.

Plus tôt cette saison, Arielle participait au tournoi mixte de l’ARCM, représentant le club de Laval. Elle était la plus jeune participante du tournoi. Néanmoins, elle n’a pas été intimidée et a très bien joué, aidant son équipe à remporter ce tournoi.

Quelques semaines plus tard, le club de Laval accueillait des juniors de différents clubs de la région de Montréal pour un tournoi U15. Encore une fois, Arielle (capitaine de son équipe), réussi à emmener son équipe à la première position.

Finalement, durant la période des Fêtes, Arielle participe au tournoi junior Tim Caverly dans la catégorie U15. Encore une fois, elle remporte les honneurs avec son équipe. Trifecta!!!! Elle a réussi à remporter trois tournois avec trois différentes équipes. Ceci démontre bien sa polyvalence et le goût de réussir.

Outre ces trois tournois, Arielle et son équipe de Laval ont également remporté deux médailles de bronze dans différents tournois du circuit provincial de Curling Québec. Il y a encore plusieurs tournois à venir pour Arielle, dont le provincial en janvier, au cours duquel elle pourrait obtenir tout le succès qu'elle mérite selon ses entraîneurs.