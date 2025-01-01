Nous joindre
Pour un temps indéterminé

Fermeture des terrains de tennis en terre battue du parc Couvrette 

durée 11h00
19 août 2025
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

En raison d'une concentration d'amiante supérieure à la limite légale permise, suite à l'analyse des sols faite sur les cinq terrains de tennis du parc Couvrette, à Laval, les autorités ont pris la décision de les fermer temporairement jusqu’à nouvel ordre.

La Ville indique qu'aucun autre terrain de tennis du territoire n’est concerné par cet avis. 

Par mesure préventive et par souci de sécurité pour ses citoyens et son personnel, la Ville maintiendra la fermeture des terrains jusqu’à la réception de nouvelles directives et recommandations de la Direction générale de la santé publique du Québec (DGSP), relevant du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Ces orientations permettront de déterminer les actions concrètes à mettre en œuvre afin d’assurer une pratique sécuritaire du tennis sur les terrains en terre battue. 

La Ville avait procédé à la fermeture préventive des terrains visés du parc Couvrette dès le 8 août dernier, afin de permettre à Tennis Laval — responsable des activités et de l’entretien des terrains — d’y effectuer des tests. Cette démarche faisait suite à la découverte, dans une autre municipalité, d’un produit d’entretien de surfaces de jeu contenant un taux d’amiante supérieur à la norme canadienne. 

Mesures mises en place pour informer les citoyens 

La Ville a procédé à l'installation d'affiches au parc Couvrette afin d’annoncer la fermeture temporaire des terrains de tennis.

De plus, l’information a été diffusée sur le site web de la Ville ainsi que sur celui de Tennis Laval. 

Finalement, Tennis Laval a informé ses membres par courriel, en précisant les options alternatives. 

Où jouer au tennis pendant la fermeture des terrains du parc Couvrette 

La Ville de Laval travaille actuellement en étroite collaboration avec Tennis Laval afin de relocaliser les activités prévues sur les terrains en terre battue du parc Couvrette vers d'autres parcs municipaux. 

Les Lavallois qui prévoyaient jouer au tennis à cet endroit sont invités à consulter la liste des terrains de tennis disponibles sur le site web de la Ville. 

Parmi les options situées à proximité , on retrouve notamment : 

·       Parc des Nénuphars – 975, chemin du Bord-de-l’Eau, Sainte-Dorothée 

·       Parc du Sablon – 4919, 4e Rue, Chomedey 

