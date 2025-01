Célébration de l'hiver avec Laval en blanc!

Laval en blanc, l’événement phare de l’hiver lavallois, revient es 24, 25 et 26 janvier au Centre de la nature. Avec une programmation gratuite et diversifiée.

« À Laval, l’hiver devient une célébration chaleureuse et festive! Que vous soyez en famille ou entre amis, Laval en blanc est l’occasion idéale de créer des souvenirs inoubliables. Enfilez vos mitaines et votre tuque, et venez partager la magie de l’hiver avec nous! », indique Sandra Desmeules, conseillère municipale de Concorde—Bois-de-Boulogne, membre du comité exécutif et responsable des événements spéciaux

Des activités à couper le souffle

Voici un aperçu des activités qui vous attendent :

Spectacles éblouissants sous le chapiteau : assistez aux performances vibrantes du groupe Off The Wall Live Band, d’Éléonore Lagacé et au spectacle La magie de la chimie avec Yannick Bergeron.

: assistez aux performances vibrantes du groupe Off The Wall Live Band, d’Éléonore Lagacé et au spectacle La magie de la chimie avec Yannick Bergeron. Feux d’artifice spectaculaires : le ciel de Laval s’illuminera de mille couleurs.

: le ciel de Laval s’illuminera de mille couleurs. Ateliers et jeux familiaux : essayez la via ferrata, testez votre agilité sur une course à obstacles, la mini-tyrolienne ou encore participez à une bataille de boules de neige mémorable.

: essayez la via ferrata, testez votre agilité sur une course à obstacles, la mini-tyrolienne ou encore participez à une bataille de boules de neige mémorable. Expériences uniques : découvrez la sculpture sur neige, le volley pong, le bulle hockey, la patinothèque et bien plus encore!

Programmation en vedette

Vendredi 24 janvier

19 h : Feux d’artifice, site extérieur

19 h 30: Off The Wall Live Band, chapiteau

Samedi 25 janvier

11 h et 14 h : Églantine et Capitaine Pompidou, chapiteau

16 h à 21 h: Glissade sous les étoiles, près du P5

17h à 19h : DJ JosiPop, scène extérieure

19 h : Éléonore Lagacé, chapiteau

Dimanche 26 janvier

11 h et 14 h : La magie de la chimie, chapiteau

Certaines activités pourraient être annulées en raison des conditions météorologiques.