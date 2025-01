L’équipe féminine de curling de Laval U18 remporte la bronze

C’est aux clubs de Buckingham et Thurso qu’avait lieu le Provincial de curling dans la catégorie U18 durant la première semaine de janvier.

L’équipe féminine de Laval a créé toute une surprise en remportant la médaille de bronze à ce tournoi. N’étant pas classé dans le carré d’As au départ, les joueuses ont démontré du caractère et ont très bien jouée pour finalement terminer au deuxième rang du classement.

Ce fut une belle expérience affirme l’entraineur. Les filles ont donné le meilleur d’elles-mêmes jusqu’au bout. Elles avaient la volonté de gagner et ont été récompensées avec une médaille de bronze.

L’entraineur est le premier spectateur. Il ne joue pas, mais doit être attentif aux questionnements et inquiétudes de ses joueuses afin que celles-ci performent et surtout éprouvent du plaisir.

Ce fut également un plaisir comme entraineur de pouvoir échanger avec les autres entraineurs durant ce tournoi et voir l’évolution des autres athlètes.

Pensant terminer sixième au classement, la motivation prit le dessus après avoir remporté notre première partie (en prolongation) et tenue tête à l’équipe classée première lors du second match, au dire de la joueuse Arielle. L’objectif pour l’an prochain serait de se préparer et s’entrainer encore plus afin d’atteindre les nationaux et peut-être les jeux du Canada. En attendant, elle lui reste encore quelques tournois jusqu’à la fin de saison.

Aurélie ajoute : J’ai senti que tout le travail effectué pendant plusieurs mois avait porté fruit.