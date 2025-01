La gymnaste Alyssa Guerrier Calixte reçoit une bourse de la Fondation GSP

La gymnaste artistique lavalloise Alyssa Guerrier Calixte a reçu une bourse de 2 000 $ de la Fondation Georges St-Pierre et de la Fondation Aléo. Un total de 15 000 $ a été distribué aux sept athlètes-étudiants québécois choisis.

Le jeune fille de 15 ans, demeure désormais à Terrebonne et actuellement en cinquième secondaire dans le programme sport-études de l'École Des Sources. Elle est devenue championne canadienne junior au sol et troisième aux barres aux Championnats canadiens, en juin 2024. De plus, à ses exploits, Alyssa a terminé quatrième au saut à l'International Gymnix à Montréal, en mars 2024.

Mentionnons qu'elle est à sa première année chez les séniors et désire se classer parmi les cinq meilleures gymnastes au pays. Et dans un avenir plus ou moins proche, elle rêve d'un podium olympique.

Présence de Georges St-Pierre

Jamais avare de conseils et de partage, Georges St-Pierre a offert beaucoup plus qu’un chèque aux sept récipiendaires 2025. Comme chaque année, il a tenu à être présent pour faire connaissance personnellement avec ses boursières et ses boursiers et a accordé une attention particulière, doublée d’un réel intérêt, envers chaque athlète au sujet de leurs réussites et de leurs défis. Les récipiendaires ont ainsi eu la chance d’échanger et même de faire une démonstration de leur discipline avec l’ancien champion du monde d’arts martiaux mixtes, philanthrope et entrepreneur.

Chaque année, la remise de bourses que nous faisons avec la Fondation Aléo est un moment que j’adore. Si les jeunes sont heureux de partager ce moment avec moi et que je leur raconte un bout de mon histoire, je tiens à souligner que c’est tout aussi enrichissant pour moi d’aller à leur rencontre. Ils et elles sont des humains qui se bâtissent avec détermination, qui choisissent des chemins qui ne sont pas les plus faciles, mais qui les passionnent. Je me vois en elles et en eux. Les disciplines sportives choisies, individuellement et combinées, ont forgé celui que je suis devenu. C’est important pour moi de reconnaître cet apport et d’encourager les jeunes à poursuivre dans cette voie », explique Georges St-Pierre.

Un des objectifs du Programme de bourses de la Fondation Georges St-Pierre est de soutenir des étudiants-athlètes pratiquant un sport que l’athlète lui-même intégrait dans sa préparation : la boxe, l’escrime, la gymnastique artistique, le judo, le karaté, la lutte et le taekwondo.

« C’est vraiment un privilège de compter sur Georges St-Pierre, depuis plus de 10 ans. Pour ces jeunes, la rencontre avec ce champion du monde de renommée planétaire offre une expérience qui bonifie de façon exponentielle la bourse reçue. Et ce n’est pas que par son aura, Georges s’intéresse réellement aux récipiendaires, il inspire tous ceux qui le rencontrent et est très généreux avec chacune des personnes présentes. Nous sommes très reconnaissants de le compter parmi nos alliés », ajoute Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo.