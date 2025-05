Sept étudiants-athlètes de Laval honorés par l'Alliance Sport-Études

Lors du 40e Gala de L'Alliance Sport-Études, six athlètes-étudiants de Laval ont été honorés recevant une des 110 bourses bourses nationales 2025 de 2 000 $.

Ainsi Thomas Brault, William Émard, Mathieu Pelletier, Yuyang Chen, Laurie-Anne Savard, Alessia Mansueto et Julianne Boisvert ont été récompensés pour leur persévérance et leur excellence durant l'année écoulée.

Thomas Brault, patineur de vitesse courte piste et étudiant au Cégep de Sainte-Foy , a exprimé sa reconnaissance « Je suis vraiment reconnaissant envers l’Alliance Sport-Études, la Fondation Sport-Études et les partenaires de m’avoir remis cette bourse. Je suis honoré d’avoir été choisi pour cette bourse qui me sera définitivement très utile à la poursuite de mes objectifs. C’est grâce à votre support qu’il m’est possible de me concentrer autant dans mon sport que dans mes études. Vous êtes un facteur essentiel à ma réussite autant sportive que collégiale. Je vous en remercie énormément ! »

William Émard, gymnaste artistique et étudiant à l’UQAM, a également tenu à souligner l’importance de ce soutien « Un énorme merci à l'Alliance de me soutenir pour une nouvelle fois ! Ça fait une différence pour payer les compétitions et les camps d'entraînement, sans compter la reconnaissance de notre travail autant sur le plan sportif qu'académique. C'est toujours ULTRA apprécié ! UN GROS GROS GROS MERCI ! »

Mathieu Pelletier, patineur de vitesse courte piste et étudiant au Collège de Maisonneuve , a mentionné. « Un énorme merci à l'Alliance Sport-Études, à la Fondation Sport-Études et à tous les partenaires financiers du programme de bourses ! Votre soutien m’aide énormément à concilier mon sport et mes études. C’est vraiment motivant d'avoir le support d'une si grande organisation. Merci pour tout ! »

Yuyang Chen, joueur de badminton et étudiant au Marianopolis College (résidant à Laval), a partagé sa gratitude. « Je tiens à remercier l'Alliance Sport-Études pour m'avoir supporté tout au long de mon cégep. Celle-ci m'a permis de donner le meilleur de moi-même tant en salle de classe que sur le terrain. Ce soutien représente une aide précieuse qui me permettra de concilier au mieux mes études et le badminton. Grâce à cette bourse, je pourrai continuer à m'investir pleinement dans ces deux domaines. »

Laurie-Anne Savard, plongeuse et étudiante au Collège André-Grasset , a déclaré « Je suis très heureuse et reconnaissante auprès de la Fondation Sport-Études pour cette bourse, c’est un grand honneur pour moi d’avoir été sélectionnée. Je souhaite remercier l’Alliance Sport-Études, la Fondation Sport-Études et leurs partenaires financiers qui mettent tout en œuvre pour aider les athlètes à se dépasser tant à l’école que dans leur sport. Il s’agit d’un soutien financier significatif pour moi qui me permettra de continuer à me développer dans mon sport. »

Alessia Mansueto, boxeuse olympique et étudiante au Cégep Vanier, a exprimé avec émotion « MERCI ! C'est tout ce que je peux dire, je suis sans voix. Mes rêves sont réalisables grâce à votre soutien. Merci. »

Une soirée à la hauteur de quatre décennies d’impact

Le 1er mai dernier, l’Alliance a célébré ce jalon important lors d’une soirée inoubliable au Salon

Richmond à Montréal, réunissant près de 300 invités dont 40 anciens membres emblématiques. Parmi les personnalités présentes, les coanimateurs de l’événement Roseline Filion et Benoît Huot ainsi qu’Alexandre Bilodeau, Maxime Dufour-Lapointe et Isabelle Charest, ont témoigné de la diversité des parcours soutenus par l’Alliance.

« Sans l'Alliance Sport-Études, je n’aurais jamais cru possible de réaliser mes rêves, ni sur les skis ni en médecine. Ce programme a été un véritable pilier, me permettant de concilier mes passions et de me dépasser. Elle m’a offert l’opportunité de croire que tout était possible, même quand l’équilibre semblait inaccessible.» témoigne Maxime Dufour-Lapointe, médecin résidente, olympienne et membre du C.A de la Fondation de l’Alliance.

Cette année, l'Alliance soutient plus de 1 700 étudiants-athlètes dans 52 collèges et 11 universités en leur offrant des services pédagogiques. Véritable tremplin pour la réussite à la fois sur le terrain que sur les bancs d’école, l’Alliance contribue à ouvrir la voie à des carrières durables.