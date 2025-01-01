Initiation à la pêche pour les jeunes au parc de la Rivière-des-Mille-Îles

Au courant de l'été , 768 jeunes ont été initiés à la pêche à l' Éco-Nature | Parc de la Rivière-des-Mille-Îles par le biais de son camp de jour estival et de ses activités de Pêche familiale guidée offertes durant les fins de semaine, dans le cadre du programme Pêche en herbe de la Fondation de la faune du Québec.

L’activité offerte a permis aux apprentis pêcheurs de se familiariser avec l’habitat du poisson, les différentes techniques de pêche, l’éthique du pêcheur ainsi que les bonnes pratiques en matière de sécurité et de protection de l’environnement. Avec l’autorisation du MELCCFP, chaque jeune pêcheur a reçu un certificat Pêche en herbe qui lui tiendra lieu de permis de pêche jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 18 ans.

Au cours de la période estivale 2025, la Fondation de la faune du Québec comptait rejoindre plus de 18 000 nouveaux adeptes, grâce aux organismes locaux qui prennent en charge les activités Pêche en herbe.

« Le programme Pêche en herbe est l’une des grandes fiertés de la Fondation depuis plus de 25 ans. S’il a permis d’initier plus de 380 000 jeunes depuis 1997, c’est grâce à des organismes comme Éco-Nature | Parc de la Rivière- des-Mille-Îles. Merci d’assurer la relève en permettant l’initiation de jeunes à la pêche sportive. », conclut Jean- Claude d’Amours, président-directeur général à la Fondation de la faune du Québec.

Ce programme est réalisé en collaboration avec Canadian Tire, son partenaire principal, et le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).