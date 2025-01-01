Nous joindre
Nicolas St-Pierre est commissaire de l'année

Un Lavallois récompensé au dernier Mérite Cycliste Québécois

durée 10h00
4 novembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le Lavallois Nicolas St-Pierre a été nommé dans la catégorie Commissaire de l'année lors de la soirée du Mérite Cycliste Québécois qui s'est déroulée le dimanche 2 novembre dernier. 

De nombreux prix ont été remis autant à des athlètes, des entraîneurs, des organisations et des évènements cyclistes pour récompenser leurs accomplissements sportifs lors des douze derniers mois. 

M. St-Pierre a participé comme commissaire dans l’ensemble des épreuves de la Coupe du Québec de BMX en 2025. D'ailleurs, trois fois en tant que commissaire-chef. Il a également tenu ce rôle lors des Championnats québécois de BMX Freestyle. Il en est à sa cinquième saison en tant que commissaire dans son sport. Le commissaire était présent aussi lors des étapes de la Coupe Canada au Québec.  

C'est grâce à son implication qui démontre un niveau d’engagement constant envers le développement du BMX qu'il a mérité cette reconnaissance. Mentionnons que cette année, il a obtenu son grade de commissaire national. 

