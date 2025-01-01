Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Programme Les Recrues RONA

Deux équipes de hockey de Laval Est soutenues par Rona

durée 11h00
21 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Dans le cadre de la deuxième édition du programme Les Recrues RONA, deux équipes de hockey Laval Est obtiennent une aide financière pour la saison 2025-2026 du détaillant et distributeur québécois de produits de quincaillerie, de matériaux de construction et de rénovation Rona. 

C'est ainsi que Les Étoiles et Les Rangers de la catégorie M13 (pee-wee) – joueurs de 11 et 12 recevront une commandite d'environ 4 000 $ chacun. 

Ce montant a pour but d'aider les équipes à acheter du matériel, d'alléger certains frais d'inscription, de favoriser la participation à des tournois et de recevoir des vêtements de leurs couleurs. 

« Cette année, nous sommes fiers de soutenir deux fois plus d’équipes locales que l’an dernier, donnant à plus de jeunes la chance de pratiquer leur sport dans de meilleures conditions. Ce programme reflète notre désir de nous engager localement et de contribuer à améliorer l’accessibilité au sport des jeunes Canadien(ne)s. Soutenir le hockey, c’est soutenir un sport qui occupe une place particulière dans le cœur des familles d’ici », mentionne J.P. Towner, président et chef de la direction de RONA inc.

En effet, l'entreprise soutient cette année 150 équipes locales de hockey mineur à travers la province.  Cette initiative de commandite est destinée aux équipes dans lesquelles jouent les enfants ou petits-enfants de ses employés. Rappelons que Rona exploite et dessert plus de 425 magasins corporatifs et affiliés. 

« Chaque équipe sélectionnée représente bien plus qu’un simple club de hockey : c’est là où les jeunes apprennent la persévérance, le travail d’équipe et le dépassement de soi. Nous sommes heureux de contribuer à créer ces expériences mémorables qui forment la jeunesse de nos communautés », ajoute Catherine Laporte, cheffe de la direction numérique et marketing chez RONA inc.

 

 

 

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Initiation à la pêche pour les jeunes au parc de la Rivière-des-Mille-Îles

Publié le 16 octobre 2025

Initiation à la pêche pour les jeunes au parc de la Rivière-des-Mille-Îles

Au courant de l'été , 768 jeunes ont été initiés à la pêche à l' Éco-Nature | Parc de la Rivière-des-Mille-Îles par le biais de son camp de jour estival et de ses activités de Pêche familiale guidée offertes durant les fins de semaine, dans le cadre du programme Pêche en herbe de la Fondation de la faune du Québec. L’activité offerte a ...

LIRE LA SUITE
Un Lavallois obtient une médaille de bronze en BMX Freestyle à Bromont

Publié le 7 octobre 2025

Un Lavallois obtient une médaille de bronze en BMX Freestyle à Bromont

L'athlète en BMX freestyle de Laval, Viktor Laroche est revenu des Championnats québécois et canadiens qui se déroulaient au Centre national de cyclisme de Bromont (CNCB), avec la médaille de bronze autour du cou.  C'est devant un nombreux public que le jeune athlète a livré toute une performance dans la catégorie 19 ans & + Élite hommes. Il y ...

LIRE LA SUITE
Un projet pilote de casiers sécurisés pour vélos au centre-ville de Laval

Publié le 30 septembre 2025

Un projet pilote de casiers sécurisés pour vélos au centre-ville de Laval

Deux modules de six casiers sécurisés pour vélos sont dès maintenant accessibles au centre-ville de Laval pour les cyclistes désirant utiliser le terminus Montmorency et celui Le Carrefour. Il s'agit d'un projet pilote mené conjointement par Laval économique, le service du développement économique de la Ville de Laval, CAA-Québec et Vélo-Transit. ...

LIRE LA SUITE