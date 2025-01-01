Deux équipes de hockey de Laval Est soutenues par Rona

Dans le cadre de la deuxième édition du programme Les Recrues RONA, deux équipes de hockey Laval Est obtiennent une aide financière pour la saison 2025-2026 du détaillant et distributeur québécois de produits de quincaillerie, de matériaux de construction et de rénovation Rona.

C'est ainsi que Les Étoiles et Les Rangers de la catégorie M13 (pee-wee) – joueurs de 11 et 12 recevront une commandite d'environ 4 000 $ chacun.

Ce montant a pour but d'aider les équipes à acheter du matériel, d'alléger certains frais d'inscription, de favoriser la participation à des tournois et de recevoir des vêtements de leurs couleurs.

« Cette année, nous sommes fiers de soutenir deux fois plus d’équipes locales que l’an dernier, donnant à plus de jeunes la chance de pratiquer leur sport dans de meilleures conditions. Ce programme reflète notre désir de nous engager localement et de contribuer à améliorer l’accessibilité au sport des jeunes Canadien(ne)s. Soutenir le hockey, c’est soutenir un sport qui occupe une place particulière dans le cœur des familles d’ici », mentionne J.P. Towner, président et chef de la direction de RONA inc.

En effet, l'entreprise soutient cette année 150 équipes locales de hockey mineur à travers la province. Cette initiative de commandite est destinée aux équipes dans lesquelles jouent les enfants ou petits-enfants de ses employés. Rappelons que Rona exploite et dessert plus de 425 magasins corporatifs et affiliés.

« Chaque équipe sélectionnée représente bien plus qu’un simple club de hockey : c’est là où les jeunes apprennent la persévérance, le travail d’équipe et le dépassement de soi. Nous sommes heureux de contribuer à créer ces expériences mémorables qui forment la jeunesse de nos communautés », ajoute Catherine Laporte, cheffe de la direction numérique et marketing chez RONA inc.