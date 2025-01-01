La Ville de Laval veut faire du Golf Sainte-Rose un grand parc naturel

La Ville de Laval franchit une étape importante vers l’acquisition et la protection du terrain du Golf Sainte-Rose. Le comité exécutif a approuvé une lettre d’intention adressée à Groupe immobilier Van Houtte, propriétaire du site, confirmant l’intérêt de la Ville à entamer des négociations en vue d’une acquisition à des fins de parc, d’espaces verts et de conservation.

Cette démarche est réalisée en collaboration avec la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) dans le cadre de ses actions visant la conservation de 30 % du territoire et la création d’un réseau de parcs métropolitains. Pour soutenir la transaction projetée, la Ville déposera officiellement une demande de subvention à la CMM par le biais du programme de la Trame verte et bleue. Bien que la conclusion d’une transaction soit envisageable en 2026, l’objectif est que le Golf Sainte-Rose demeure en activité jusqu’à la fin de la saison de golf 2027.

Un site stratégique à haute valeur écologique et récréative

Entouré par le bois de Mattawa et la rivière des Mille Îles, le terrain du Golf Sainte-Rose constitue un maillon essentiel du réseau de milieux naturels de Laval. Sa protection permettrait de restaurer des marais et des milieux humides, de créer un corridor écologique unique, de mieux faire face aux changements climatiques et d’offrir à la population un grand terrain de jeux pour profiter du plein air.

« Le terrain du Golf Sainte-Rose est un site unique à Laval, à la fois par sa valeur écologique et par son potentiel récréatif. Notre volonté est claire : protéger ce territoire et le transformer en un vaste parc naturel riverain accessible à toutes et à tous. Peu de berges lavalloises offrent une superficie aussi grande et propice aux loisirs. Nous souhaitons donc y développer des activités de plein air respectueuses du milieu naturel qui permettront de profiter de la nature. Notre souhait est de bâtir cette vision en collaboration avec la population et les organismes lavallois. Ensemble, nous ferons de ce site un modèle d’équilibre entre conservation de la nature, loisirs de plein air et bien-être collectif. », explique Stéphane Boyer, maire de Laval.

« Les milieux naturels et les espaces verts sont essentiels pour faire face à la crise climatique et préserver la qualité de vie de la population. Nous devons agir concrètement et rapidement pour les protéger et accroître leur superficie. C’est d’autant plus vrai dans les milieux fortement urbanisés comme le Grand Montréal, où il ne reste pas assez d’espaces entièrement naturels pour atteindre les cibles. Chaque effort en ce sens mérite d’être souligné; je félicite la Ville de Laval qui démontre une volonté exemplaire en entreprenant cet important projet d’acquisition. », ajoute Massimo Iezzoni, directeur général de la CMM.

Une démarche participative et transparente

La Ville de Laval souhaite que la transformation du site se fasse dans une logique participative. Les citoyennes et citoyens ainsi que les organismes lavallois en environnement et en loisirs seront appelés à contribuer et à définir la vision du site et ses usages futurs.

En adoptant une résolution par le biais de son comité exécutif, Laval agit avec transparence et rigueur, tout en envoyant un signal clair au propriétaire et à la population : la conservation et la mise en valeur du site sont une priorité collective.

Une continuité dans la protection des milieux naturels

Cette annonce s’inscrit dans la continuité des efforts de Laval pour enrichir son réseau d’espaces naturels et renforcer la résilience climatique de son territoire. Rappelons qu’en 2023, dans un bilan historique, la Ville annonçait avoir surpassé ses cibles de conservation en atteignant 18 % de territoire protégé par cadre réglementaire ou par régime de propriété, soit près de 5 fois plus qu’en 2009. Depuis 2021, la Ville a également acquis près de 100 hectares de milieux naturels grâce à des investissements totalisant près de 35 M$. Parmi ses acquisitions stratégiques, mentionnons celle de l’île Locas, située à proximité immédiate du Golf Sainte-Rose, qui contribue déjà à renforcer le corridor écologique de la rivière des Mille Îles et qui s’inscrit dans la même vision de protection et de mise en valeur.

À propos de la Trame verte et bleue du Grand Montréal

La Trame verte et bleue est un réseau récréotouristique qui protège et met en valeur les milieux naturels, les paysages et le patrimoine bâti du Grand Montréal au bénéfice des citoyens et citoyennes. Financés par la Communauté métropolitaine de Montréal, le gouvernement du Québec et les municipalités, les multiples projets de la Trame favorisent le transport actif et collectif et contribuent notamment à maintenir la biodiversité, à atténuer les impacts des changements climatiques, à améliorer la qualité de vie des citoyens et citoyennes et à renforcer l’attractivité de la région métropolitaine.