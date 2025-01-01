CANOPÉE
Lancement des activités hivernales dans les bois de Laval
L'organisme CANOPÉE lance sa programmation d’activités hivernales dans les bois de Laval. La population pourra profiter d'activités gratuites, accessibles à tous et diversifiées. Le tout débute dès janvier prochain.
Onze activités sont proposées. Parmi celles-ci des rallyes thématiques et une exposition de flocons de neige en version animée ou autonome,un parcours en raquettes, l'activité Chouette, des hiboux!, les Shinrin Yoku , ainsi que la grande Fête d’hiver éclectique le 7 février prochain.
Ces activités se dérouleront dans différents bois de Laval afin de faire découvrir les particularités de chacun de ces milieux naturels : Armand-Frappier, de la Source, l’Orée-des-bois, Papineau, Sainte- Dorothée et la Forêt urbaine du Centre de la nature.
Plusieurs activités sont prévues durant la semaine de relâche scolaire.
En nouveauté cette année, un appel de propositions a été lancé aux organismes de Laval afin de bonifier la programmation, développer de nouveaux partenariats et rejoindre de nouveaux publics.
Le processus de sélection a permis d'identifier deux projets coup de cœur qui s’ajoutent au calendrier :
● Marche aux lanternes : Randonnée à la noirceur, fabrication de lanternes, conte et chocolat chaud, présentée par Nature Enjeux.
● Nordicité et solastalgie : Marche exploratoire sur la nordicité et la tristesse liée à la dégradation de la nature, présentée par le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval.
Le prêt d’équipement sportif et de loisirs sera à nouveau offert gratuitement à partir du 17 janvier dans plusieurs bois cet hiver. Cette initiative est rendue possible grâce à un partenariat avec Sports Laval, par l’entremise du programme circonflexe, prêt- pour-bouger. Tous les détails seront disponibles sur notre le Web, les réseaux sociaux et l'infolettre de CANOPÉE au courant du mois de décembre.
Les inscriptions aux activités sont ouvertes dès maintenant et se font en ligne, sur le site internet de CANOPÉE.