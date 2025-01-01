Un nouveau pavillon d’accueil au bois de l’Équerre à Laval

Un nouveau pavillon d’accueil moderne et écoresponsable sera construit au bois de l'Équerre d’une valeur de 8,15 M$. Le contrat a été octroyé aux Entreprises Philippe Denis.

Avec l’octroi de celui-ci, et en tenant compte des économies réalisées lors des travaux de services municipaux, l’ensemble du projet pourra être réalisé à un coût près de 30 % inférieur aux estimations initiales.

Le projet est en outre soutenu par une importante subvention du gouvernement du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), qui assumeront les deux tiers des coûts admissibles dans le cadre du programme d’aide financière de la Trame verte et bleue, jusqu’à concurrence de 6,6 M$. Les travaux débuteront en septembre 2025 et se poursuivront jusqu’en octobre 2026.

« La Trame verte et bleue du Grand Montréal est un réseau récréotouristique qui rapproche les citoyens de la nature. En soutenant Laval dans la réalisation de ce pavillon, la CMM contribue à la conservation d’un milieu naturel d’exception, tout en favorisant l’adaptation du territoire aux changements climatiques. Ce projet améliore également l’accès de la population à la nature, ce qui bonifie sa qualité de vie. », exprime Valérie Plante, présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

« Ce nouveau pavillon permettra aux Lavalloises et aux Lavallois de profiter été comme hiver d’installations modernes et conviviales qui amélioreront leur expérience au bois de l’Équerre. Tout a été pensé pour rendre ce joyau naturel encore plus accessible et agréable à fréquenter. Ce projet reflète notre volonté de protéger nos espaces naturels, et il offre en même temps à la population des infrastructures durables et adaptées à ses besoins. », indique Stéphane Boyer, maire de Laval.

Un lieu au service de la communauté

En plus de l’accueil, d’une aire publique et d’une salle multifonctionnelle, le futur pavillon comprendra notamment des salles de bain, des fontaines d’eau, une zone de repos pour prendre un repas ou se réchauffer l’hiver, des espaces de rangement et des casiers pour les personnes visiteuses. À l’extérieur, on trouvera une aire d’animation et une butte récréative. Les stationnements et les voies d’accès seront également reconfigurés. Ces installations contribueront à faire du bois de l’Équerre un lieu convivial, éducatif et accessible à toute la population.

Le pavillon, géré par l’organisme CANOPÉE, servira aussi de centre administratif pour sa gestion de l’ensemble des bois du territoire. Des espaces administratifs et de soutien, un atelier, un garage et un entrepôt couvert seront donc intégrés au bâtiment pour permettre à l’organisme d’assurer pleinement sa mission.

Accès pendant les travaux

Le bois de l’Équerre restera accessible durant les travaux par l’entrée secondaire, au 4204, boulevard Industriel. L’entrée principale, située au 49, rang de l’Équerre, sera fermée.

Concours pour l’intégration d’une œuvre d’art public au bois de l’Équerre

En lien avec le projet, la Ville de Laval lance un concours d’art public destiné à la création d’une œuvre monolithique extérieure dans le cadre d’une démarche mariant art et nature. Tous les détails du concours seront disponibles prochainement sur le site Web de la Ville de Laval.