Une programmation des Fêtes 100 % gratuite pour tous à Laval  

Cette année, pour les Fêtes, la Ville de Laval propose une programmation 100 % gratuite qui fera briller les yeux des petits comme des grands. Marché de Noël, ateliers créatifs, science, sport, plein air, culture : tout y est pour célébrer en grand sans affecter son budget.

« Avec la période de réjouissances qui approche, nous tenions à offrir une programmation variée et gratuite à l’ensemble des familles lavalloises. C’est une belle occasion pour tous et toutes de s’amuser, de bouger et de découvrir nos installations municipales. », indique Stéphane Boyer, maire de Laval.

Des activités gratuites pour tous les goûts

Centre de la nature

Du 12 au 14 décembre, le Centre de la nature s’illuminera pour le Marché de Noël de Laval. Plus de 50 artisans et artisanes et des animations gratuites attendent la population dans une ambiance féérique.

Activités sportives intérieures et extérieures

Pour bouger gratuitement en famille, une vaste sélection d’activités sera également offerte jusqu’à la fin des vacances des Fêtes. Les piscines municipales, le Complexe aquatique de Laval, l'Enclav de la Place Bell, la Patinoire Bleu Blanc Bouge et les arénas proposeront un horaire spécial pour la pratique libre. Certaines patinoires extérieures pourraient ouvrir progressivement si les conditions requises le permettent. Au Complexe aquatique de Laval, un bain libre gratuit présenté par Desjardins sera également offert aux citoyens et citoyennes le 22 décembre.

Centres communautaires

Dans plusieurs centres communautaires, une programmation très éclatée pour tous les âges comprendra :

ateliers Kapla, cirque, percussions, expériences scientifiques (Éducazoo, électromagnétisme, réactions chimiques),

animations ludiques et activités sportives comme le basketball, le futsal, le pickleball, le badminton, le soccer en bulles et le tag à l’arc.

Du côté de la culture

Les bibliothèques de Laval invitent les Lavalloises et Lavallois à faire le plein de livres, de films et de jeux de société pour agrémenter leurs vacances. La période de prêts est prolongée pour leur permettre de profiter de leurs trouvailles encore plus longtemps. Des ressources numériques, dont une toute nouvelle plateforme dédiée aux mangas, sont aussi disponibles.

À la Salle Alfred-Pellan, les jeunes familles pourront découvrir L'Atelier d'Alfred-Louise Robert : LR à l'oeil au coeur le samedi 27 décembre de 11 h à midi. Une invitation à créer, ressentir et se connecter autrement à l’art, où l’observation devient un jeu et la lenteur, une source d’inspiration. Ils pourront aussi visiter gratuitement les expositions dédiées à Louise Robert et Alfred Pellan.

Pour un moment de calme bien mérité, l’édition du Dimanche au ralenti du 28 décembre, de midi à 17 h, proposera un espace pour dessiner, écrire, feuilleter des revues d’art et savourer un thé dans l’ambiance douce et inspirante de l’exposition en cours, et ce, en compagnie d’une médiatrice artistique.

Renseignements additionnels

Certaines activités requièrent une inscription.