Laval, CAA-Québec et Vélo-Transit

Un projet pilote de casiers sécurisés pour vélos au centre-ville de Laval

durée 11h00
30 septembre 2025
Deux modules de six casiers sécurisés pour vélos sont dès maintenant accessibles au centre-ville de Laval pour les cyclistes désirant utiliser le terminus Montmorency et celui Le Carrefour.

Il s'agit d'un projet pilote mené conjointement par Laval économique, le service du développement économique de la Ville de Laval, CAA-Québec et Vélo-Transit. Le but est d'offrir aux usagers la possibilité de stationner leur vélo en toute sécurité. 

En 2026, le projet sera élargi à cinq modules de casiers connectés dont les emplacements restent à confirmer.

Stationner son vélo en toute simplicité

Pour les utiliser, un code QR est affiché sur chaque module qui redirige vers l’application mobile Vélo-Transit, qui permet de localiser et de déverrouiller un casier directement à partir de son téléphone intelligent.

« Chez Vélo-Transit, notre mission est de développer des réseaux de transport actifs grâce à des stationnements sécurisés et connectés pour vélos. Notre application mobile permet non seulement de déverrouiller un casier, mais aussi de réserver un espace avant le départ, simplifiant ainsi les déplacements quotidiens. Avec ce projet pilote à Laval, nous souhaitons démontrer qu’il est possible d’offrir aux municipalités des solutions économiques, viables et sécuritaires pour encourager la mobilité active », dit Jean-Marc Blain, président, Vélo-Transit. 

L’accès aux casiers sera gratuit pour des périodes de quatre heures ou moins. Un tarif de 1 $ de l’heure s’appliquera, avec la possibilité de payer un maximum de 5 $ par jour. À noter que les membres de CAA-Québec profiteront d’un accès sans frais en tout temps.

« Ce projet pilote mené avec la Ville de Laval et Vélo-Transit s’inscrit dans notre volonté d’en offrir toujours plus aux cyclistes. En plus de services comme l’assistance vélo et la carte CAA Go, nous proposons maintenant une solution de stationnement pratique et sécuritaire qui pourrait inciter encore plus de personnes à opter pour la mobilité active », explique Pierre-Serge Labbé, vice-président mobilité, CAA-Québec. 

Le cyclisme en pleine croissance

L'utilisation du vélo est constamment en hausse à Laval.  Selon l’enquête métropolitaine Perspectives mobilité 2023 de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), la part modale des déplacements à vélo sur le territoire lavallois a doublé depuis 2013.

« Laval investit depuis plusieurs années pour offrir aux citoyennes et citoyens des options concrètes de transport durable. Avec ce projet pilote, nous faisons un pas de plus pour encourager l’usage du vélo et la mobilité active, en collaboration avec CAA-Québec et Vélo-Transit. Ces casiers améliorent la mobilité en encourageant les gens qui font du vélo pour le plaisir à l’utiliser également dans leurs déplacements quotidiens. », indique Vasilios Karidogiannis, conseiller municipal de l’Abord-à-Plouffe et responsable du dossier de la mobilité active. 

Un projet réalisé avec le soutien du gouvernement du Québec

Ce projet s’inscrit dans la filière Mobilité durable du modèle d’innovation TEMMRA. Il propose des actions concrètes pour diminuer les impacts provenant du transport de personnes et de marchandises, mais aussi pour soutenir l’adoption de nouvelles solutions plus sobres en carbone. Il est réalisé grâce à l’Entente sectorielle de développement en innovation dans la région de Laval 2023-2026 et dans le cadre d’un partenariat avec le gouvernement du Québec et Laval économique.

 

 

 

 

 

