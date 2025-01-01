Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Championnats québécois

Un Lavallois obtient une médaille de bronze en BMX Freestyle à Bromont

durée 11h00
7 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

L'athlète en BMX freestyle de Laval, Viktor Laroche est revenu des Championnats québécois et canadiens qui se déroulaient au Centre national de cyclisme de Bromont (CNCB), avec la médaille de bronze autour du cou. 

C'est devant un nombreux public que le jeune athlète a livré toute une performance dans la catégorie 19 ans & + Élite hommes.

Il y avait un total de cinq participants aux championnats québécois dont Maxime Chalifour, vice-champion panaméricain qui a remporté la compétition et Jeffrey Whaley, membre de la délégation canadienne aux Jeux olympiques de Paris qui a pris la deuxième place sur la marche du podium. 

Viktor a également terminé 11e sur treize durant les Championnats canadiens. 

Entre encouragements, figures audacieuses et moments d’émotion, cette édition 2025 a confirmé tout le potentiel du BMX freestyle au Québec. D'ailleurs, Bromont et le CNCB accueilleront de nouveau les Championnats québécois et canadiens en 2026. 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un projet pilote de casiers sécurisés pour vélos au centre-ville de Laval

Publié le 30 septembre 2025

Un projet pilote de casiers sécurisés pour vélos au centre-ville de Laval

Deux modules de six casiers sécurisés pour vélos sont dès maintenant accessibles au centre-ville de Laval pour les cyclistes désirant utiliser le terminus Montmorency et celui Le Carrefour. Il s'agit d'un projet pilote mené conjointement par Laval économique, le service du développement économique de la Ville de Laval, CAA-Québec et Vélo-Transit. ...

LIRE LA SUITE
Deux athlètes en hockey de Laval reçoivent une bourse

Publié le 18 septembre 2025

Deux athlètes en hockey de Laval reçoivent une bourse

Les joueurs de hockey, Lenzo Billieras et Nicolas Ruccia , ont reçu chacun une bourse pour les encourager à poursuivre leurs études tout en pratiquant leur sport grâce au programme Fondation Le But, au sein de la Fondation Aléo.  Lenzo, âgé de 14 ans, étudie en 3e secondaire à l'École Georges-Vanier . Il joue à la position de défenseur avec le ...

LIRE LA SUITE
Un nouveau pavillon d’accueil au bois de l’Équerre à Laval

Publié le 10 septembre 2025

Un nouveau pavillon d’accueil au bois de l’Équerre à Laval

Un nouveau pavillon d’accueil moderne et écoresponsable sera construit au bois de l'Équerre d’une valeur de 8,15 M$. Le contrat a été octroyé aux Entreprises Philippe Denis.  Avec l’octroi de celui-ci, et en tenant compte des économies réalisées lors des travaux de services municipaux, l’ensemble du projet pourra être réalisé à un coût près de 30 ...

LIRE LA SUITE