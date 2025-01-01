Un Lavallois obtient une médaille de bronze en BMX Freestyle à Bromont

L'athlète en BMX freestyle de Laval, Viktor Laroche est revenu des Championnats québécois et canadiens qui se déroulaient au Centre national de cyclisme de Bromont (CNCB), avec la médaille de bronze autour du cou.

C'est devant un nombreux public que le jeune athlète a livré toute une performance dans la catégorie 19 ans & + Élite hommes.

Il y avait un total de cinq participants aux championnats québécois dont Maxime Chalifour, vice-champion panaméricain qui a remporté la compétition et Jeffrey Whaley, membre de la délégation canadienne aux Jeux olympiques de Paris qui a pris la deuxième place sur la marche du podium.

Viktor a également terminé 11e sur treize durant les Championnats canadiens.

Entre encouragements, figures audacieuses et moments d’émotion, cette édition 2025 a confirmé tout le potentiel du BMX freestyle au Québec. D'ailleurs, Bromont et le CNCB accueilleront de nouveau les Championnats québécois et canadiens en 2026.