Guillaume Reneault : l’homme aux multiples passions

Les partisans des Pétroliers de Laval connaissent bien Guillaume Reneault.

Depuis trois ans, il est le premier porte-couleurs de cette équipe de la Ligue

nord-américaine de hockey (LNAH) à saluer les amateurs à leur arrivée au

Colisée de Laval.

Retraité dans la soixantaine, Guillaume Reneault fait d’abord office de disk-

jockey dans le hall d’entrée de l’aréna avant le début d’un match. C’est lui qu’on

verra ensuite s’avancer sur la patinoire pour entonner l’hymne national.

« J’adore ça », commence celui qui avoue avoir toujours eu la passion de la

chanson et du spectacle. « J’assistais régulièrement aux matches des Pétroliers

avant d’offrir mes services pour chanter « Ô Canada » avant la première mise

en jeu. »

Le résident de Terrebonne ne connaît pas le trac. Ses mains ne tremblent pas

lorsqu’il saisit un micro devant un public. Jeune, il rêvait d’émuler son idole, le

crooneur britannique Engelbert Humperdinck. Le monde du spectacle l’a fasciné

dès sa plus tendre enfance. « Adolescent, je travaillais comme busboy (garçon

de service) au défunt Café du Nord. C’était l’époque des cabarets et des

« Découvertes de Jean Simon », celui qui avait donné leur première chance à

plusieurs vedettes, par exemple Ginette Reno. « Je lui ai demandé si je pouvais

participer à son concours. Il m’a répondu « Si tu veux chanter, vas-y. Prépare-toi

trois chansons et on verra bien... »

Aux « Démons du midi »

Ç’a bien marché. Très bon chanteur, l’homme au sourire enjôleur a de plus été

maître de cérémonie et fantaisiste sur la scène de plusieurs cabarets de

l’époque.

Il a aussi été invité à chanter à quelques reprises aux « Démons du Midi »,

populaire émission qu’animaient Gilles Latulippe et Suzanne Lapointe à l’écran

de Radio-Canada.

Puis un jour il est tombé en amour avec sa douce Johanne et l’idée de fonder

une famille a été plus forte que tout. « J’ai choisi la sécurité salariale comme

camionneur pendant 40 ans avant d’être forcé à la retraite à la suite d’un

accident de travail. »

Cependant, la retraite forcée n’a jamais été un frein aux multiples passions de

Guillaume Reneault. « Ma femme s’arrange pour me tenir très occupé en

remplissant mon agenda de toutes sortes de tâches domestiques », dit-il à la

blague, avant d’avouer trois autres passions, la caricature, le graphisme et son

travail de clapman sur le plateau de « Derrière le volant », émission diffusée sur

RDS.

NOTA : Les Pétroliers de Laval entament le 3 avril 2026 une demi-finale (4 de 7) face au Marquis de Jonquière, à 20h au Colisée de Laval.