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Le chanteur des Pétroliers de Laval

Guillaume Reneault : l’homme aux multiples passions

durée 05h42
31 mars 2026
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Par Salle des nouvelles
En collaboration avec René-Pierre Beaudry

Les partisans des Pétroliers de Laval connaissent bien Guillaume Reneault.
Depuis trois ans, il est le premier porte-couleurs de cette équipe de la Ligue
nord-américaine de hockey (LNAH) à saluer les amateurs à leur arrivée au
Colisée de Laval.
Retraité dans la soixantaine, Guillaume Reneault fait d’abord office de disk-
jockey dans le hall d’entrée de l’aréna avant le début d’un match. C’est lui qu’on
verra ensuite s’avancer sur la patinoire pour entonner l’hymne national.
« J’adore ça », commence celui qui avoue avoir toujours eu la passion de la
chanson et du spectacle. « J’assistais régulièrement aux matches des Pétroliers
avant d’offrir mes services pour chanter « Ô Canada » avant la première mise
en jeu. »
Le résident de Terrebonne ne connaît pas le trac. Ses mains ne tremblent pas
lorsqu’il saisit un micro devant un public. Jeune, il rêvait d’émuler son idole, le
crooneur britannique Engelbert Humperdinck. Le monde du spectacle l’a fasciné
dès sa plus tendre enfance. « Adolescent, je travaillais comme busboy (garçon
de service) au défunt Café du Nord. C’était l’époque des cabarets et des
« Découvertes de Jean Simon », celui qui avait donné leur première chance à
plusieurs vedettes, par exemple Ginette Reno. « Je lui ai demandé si je pouvais
participer à son concours. Il m’a répondu « Si tu veux chanter, vas-y. Prépare-toi
trois chansons et on verra bien... » 

Aux « Démons du midi »

Ç’a bien marché. Très bon chanteur, l’homme au sourire enjôleur a de plus été
maître de cérémonie et fantaisiste sur la scène de plusieurs cabarets de
l’époque.
Il a aussi été invité à chanter à quelques reprises aux « Démons du Midi »,
populaire émission qu’animaient Gilles Latulippe et Suzanne Lapointe à l’écran
de Radio-Canada.
Puis un jour il est tombé en amour avec sa douce Johanne et l’idée de fonder
une famille a été plus forte que tout. « J’ai choisi la sécurité salariale comme
camionneur pendant 40 ans avant d’être forcé à la retraite à la suite d’un
accident de travail. »
Cependant, la retraite forcée n’a jamais été un frein aux multiples passions de
Guillaume Reneault. « Ma femme s’arrange pour me tenir très occupé en
remplissant mon agenda de toutes sortes de tâches domestiques », dit-il à la
blague, avant d’avouer trois autres passions, la caricature, le graphisme et son
travail de clapman sur le plateau de « Derrière le volant », émission diffusée sur
RDS.

 

NOTA : Les Pétroliers de Laval entament le 3 avril 2026 une demi-finale (4 de 7) face au Marquis de Jonquière, à 20h au Colisée de Laval.

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