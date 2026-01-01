La Fondation Aléo remet 12 000$ à quatre athlètes de Laval

Dans le cadre de son traditionnel cocktail printanier, présenté par Lussier, à l’Auberge Saint-Gabriel, la Fondation Aléo a réuni une centaine de convives, dont 18 partenaires fidèles au rendez-vous annuel, ainsi que 38 récipiendaires, dont quatre athlètes de Laval, qui ont reçu un total de 155 000 $ en bourses et en services.

Le premier athlète récompensé est Jérémy Gohier, 15 ans, qui pratique le basketball. Il fréquente l'école Georges-Vanier. Il a reçu une bourse de 4 000$ de la Fondation Gilles Chatel. Le second Michael Jalen Petion, 15 ans, évolue dans la même discipline. Il étudie au Collège Français de Montréal. Ce dernier s'est vu remettre une bourse de 2 000$ issue du Programme Futur.e.s. Leaders. Pour sa part, Laila Carelle Kuate, 19 ans, pratique l'athlétisme. Étudiante au Cégep Gérald-Godin, elle a eu une bourse de 2 000$ issue du Programme Futur.e.s. Leaders. Enfin, Alexiane Pierre-Charles, 18 ans, s'illustre en patinage de vitesse courte piste. Elle poursuit ses études au Collège de Maisonneuve et a reçu une bourse de 2 000$ issue du Programme Futur.e.s. Leaders.

Les partenaires donateurs participant à ce cocktail festif ont été : Lussier, Fondatio Famille Le Blanc, Aquam, Cogeco Média, Gilles Chatel, Fiera Immobilier, RNC Media, AlphaFixe Capital, Jean Samson et Futur·es Leaders, en plus des bourses directement offertes par la Fondation Aléo.

« Dès que nous avons fait connaissance avec la Fondation Aléo, la similitude des valeurs s’est

présentée comme une évidence. Le rôle concret de cette fondation est un investissement dans notre société de demain. Les étudiant·e·s-athlètes soutenu·e·s sont des exemples forts de détermination, de persévérance, de résilience et d’ambition, des exemples qui inspirent les gens qui les côtoient, mais aussi l’ensemble des Québécois témoins de leurs parcours », mentionne Caroline Lussier, vice-présidente amélioration continue chez Lussier.

De plus, trois donateurs ont à nouveau investi dans le programme Donnez au suivant, les anciens boursiers Christelle Doyon, la famille Gagnon et Danny Desriveaux. Ce programme de

philanthropie circulaire initié en 2023 permet notamment aux boursiers du passé de redonner à la génération actuelle pour perpétuer l’aide majeure qu’offre la Fondation Aléo.

« À chacune de notre vingtaine de remises de bourses au cours de l’année, nous avons le beau rôle de distribuer des chèques et des services! Mais pour pouvoir concrétiser ces soutiens, les partenaires sont évidemment essentiels. À tous les printemps, nous avons ainsi le bonheur d’en accueillir plusieurs rassemblés pour le cocktail et ainsi provoquer des rencontres marquantes entre donateurs et récipiendaires, en plus de donner l’occasion de souligner leur apport primordial à la réussite de notre mission », ajoute Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo.

Finalement, quatre autres donateurs ont quant à eux choisi le programme À vos marques! pour offrir des bourses, en amassant des fonds via le marathon Beneva de Montréal en septembre dernier. Dollarama ainsi que les familles Couture-Tremblay, Chagnon et Desrochers ont pu rencontrer les boursiers et les boursières pour lesquel·le·s ils et elles ont parcouru les kilomètres de course à pied.

