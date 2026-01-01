Une bourse de 4 000$ pour une joueuse de badminton de Laval

Accueillis dans les bureaux de Beneva à Québec, 21 récipiendaires de la cohorte 2026 du programme Beneva de la Fondation Aléo se sont vu remettre un total de 100 000 $ en bourses et en services par le président et chef de la direction, M. Jean-François Chalifoux. Parmi les récipiendaires, on retrouvait Simone Huang de Laval, athlète de badminton.

Celle qui fréquente le Collège Bois-de-Boulogne est âgée de 19 ans. Elle a reçu une bourse de 4 000$. Sur les 21 boursières et boursiers, six font leur entrée dans le groupe d’athlètes soutenus par Beneva depuis 2009. Ce groupe de prestige compte notamment les Olympiens Kim Boutin, en patinage de vitesse, Katherine Savard, en natation, et le plongeur Nathan Zsombor-Murray de Pointe-Claire. Une équipe qui s’enrichit d’année en année.

« La mission de la Fondation Aléo peut être réalisée grâce aux partenaires et donateurs. Beneva fait partie de nos partenaires de prestige, loyale depuis près de deux décennies. Le lien qui s’est établi depuis toutes ces années est précieux autant pour la Fondation que pour les dizaines d’étudiants-athlètes qui ont reçu la confiance de Beneva. Ce soutien inestimable leur permet de combiner dans un seul et même plan le sport de haut niveau et les études afin de réaliser leurs rêves et vivre un parcours unique. Beneva contribue à leur offrir les moyens de réaliser leurs ambitions », précise Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo

La remise de bourses Beneva s’inscrit dans une association avec la Fondation Aléo qui se déploie à travers plusieurs initiatives. Elle comprend notamment l’événement Aux Jeux pour les athlètes, tenu en mars dernier, pour lequel Beneva agissait à titre de partenaire co-présentateur.

Elle inclut également le Marathon Beneva de Montréal, où la Fondation Aléo constitue, pour une troisième année consécutive, l’une des causes associées au volet Du cœur à la course à l’automne 2026.



« Depuis plus de 17 ans, Beneva est fière de s’associer à la Fondation Aléo pour soutenir les étudiants-athlètes dans leur parcours. Fidèles à nos racines mutualistes, nous croyons à l’importance de prendre soin des gens et de les accompagner dans leurs projets de vie. En appuyant ces jeunes, audelà de l’aide financière, nous contribuons à leur développement et à leur réussite à long terme. C’est un engagement qui fait profondément du sens pour nous», indique Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction de Beneva.