Laval accueille les Championnats canadiens de sauvetage sportif en piscine 2026

Les meilleurs athlètes de sauvetage sportif du Canada se donnent rendez-vous à la piscine du Complexe aquatique de Laval du 29 au 31 mai 2026, à l’occasion des Championnats canadiens de sauvetage sportif en piscine.

Présenté par Aquam, ce championnat accueillera des athlètes féminins et masculins de 15 ans et plus. Au programme de cette compétition : 11 épreuves mettant en valeur la vitesse, les habiletés, la détermination et l’humanité des compétiteurs. Ce championnat constitue également la dernière étape du processus de sélection de l’équipe nationale qui représentera le Canada aux Championnats du monde de sauvetage sportif qui se tiendront en Afrique du Sud, en novembre 2026.

Alors qu’une décision sur l’inclusion du sauvetage sportif aux Jeux olympiques de Brisbane 2032 est attendue plus tard en 2026, plusieurs des athlètes en compétition à Laval pourraient éventuellement représenter le Canada à ces Jeux. Les athlètes se disputeront les titres nationaux devant les partisans, les membres de la communauté et les médias, au Complexe aquatique de Laval. Les compétitions débuteront à 8h le 29 mai tandis que la dernière session de finales débutera le 31 mai à 18h35.

« Nous sommes choyés de pouvoir tenir les Championnats canadiens de sauvetage sportif au Complexe aquatique de Laval, une installation récente, de haute qualité et facilement accessible aux athlètes de partout au Canada. », a déclaré Wendy Schultenkamper, directrice générale par intérim de la Société de sauvetage Canada. « L’organisation de cet événement s’appuie sur l’expertise de la Société de sauvetage – division du Québec et du Club de sauvetage Rive-Nord, qui offre des activités de sauvetage sportif à Laval et à Blainville depuis 2013. Cet événement mettra en lumière le talent exceptionnel de nos athlètes et démontrera le pouvoir du sport de rassembler et d’inspirer les communautés. »

Les spectateurs sont les bienvenus. L’entrée et le stationnement sont gratuits. Le public est invité à remplir les gradins et à découvrir, ou redécouvrir, ce sport unique, dont la vocation première est de sauver des vies.

Informations importantes

Quoi : Championnats canadiens de sauvetage sportif en piscine 2026

Quand : Du 29 au 31 mai 2026, dès 8h | Finale : 31 mai à 18h35

Où : Complexe aquatique de Laval, 2205 Avenue Terry-Fox, Laval, QC

Coût d’entrée : Gratuit

Stationnement : Gratuit

Pour qui : Ouvert à tous