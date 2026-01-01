Le sport féminin québécois réuni pour faire avancer le mouvement

Alors que le sport féminin occupe une place grandissante dans l’actualité québécoise, l’ensemble du milieu sportif, institutionnel et communautaire s’est réuni mercredi soir à Montréal à l’occasion de la 21e édition du Gala Femmes d’influence en sport au Québec organisé par Égale Action.

Sous le thème Son moment, notre mouvement, la soirée a célébré celles qui portent le changement et transforment leurs victoires individuelles en progrès collectif. Plus qu’un gala de reconnaissance, l’événement a mis en lumière un mouvement en pleine croissance, porté par des femmes d’influence qui, chacune à leur manière, contribuent à transformer durablement la culture sportive québécoise.

Cette édition s’inscrivait également dans une année marquante pour Égale Action, qui célèbre ses 25 ans d’engagement pour l’avancement des filles et des femmes dans le sport et l’activité physique. L’organisation a récemment reçu le Prix Égalité Thérèse-Casgrain, la plus haute distinction gouvernementale soulignant une contribution exceptionnelle à l’égalité entre les femmes et les hommes au Québec.

« Plus que jamais, nous observons un véritable mouvement sociétal en faveur du sport féminin. Cette énergie collective nourrit notre ambition de faire en sorte que les femmes et les filles occupent pleinement leur place dans toutes les sphères du sport — sur le terrain, dans les gradins, à la table des décisions et dans tous les rôles qui contribuent à faire avancer le milieu. Derrière chaque victoire, il y a des femmes qui dirigent, arbitrent, entraînent, innovent et ouvrent la voie pour les générations suivantes. Ce Gala nous rappelle justement toute l’importance de reconnaître celles qui contribuent, ensemble, à faire grandir le mouvement », soulignait Kim Lalanne, directrice générale d’Égale Action.

Inspiré du passage du témoin en relais, le Gala a mis à l’honneur le rôle des « relayeuses » : ces femmes d’influence qui portent et transmettent l’élan d’une génération à l’autre. Le trophée remis aux récipiendaires symbolise cette transmission et la force du collectif.

Une soirée marquée par des parcours inspirants

Au cours de la soirée, plusieurs femmes et organisations se sont démarquées par leur contribution exceptionnelle au développement et au rayonnement du sport. La présence de représentantes d’équipes professionnelles féminines québécoises, dont les Roses de Montréal et la Victoire de Montréal, est également venue témoigner du momentum actuel du sport féminin au Québec et de l’importance grandissante accordée à sa visibilité.

Les récipiendaires de cette 21e édition sont :

- Catégorie Jeunesse : Camille Proulx – Laval;

- Catégorie Régional-Provincial : Hélène Mauboussin – Montréal;

- Catégorie National-International : Nathalie Pronovost – Québec;

- Catégorie Reconnaissance : José Malo – Montréal, Louise Poirier - Outaouais, Jojo Carrier-Thivierge – Québec;

- Catégorie Organisation sportive : Women In Sport Program (Université McGill) – Montréal;

- Catégorie Personne alliée : Olivier Bertrand – Laval;

- Bourse INS Québec : Véronique Boudreault – Sherbrooke;

- Prix Parasport : Mélanie Labelle – Montréal;

Une première édition mobilisatrice pour le Prix initiative Coup de cœur

Grande nouveauté cette année, le Prix initiative Coup de cœur a permis au public de participer activement au mouvement en votant pour une initiative inspirante favorisant l’avancement des filles et des femmes dans le sport.

Le prix a été remis à Parlons-sang, une initiative signée Femmes dans le sport qui contribue à briser les tabous les menstruations afin de faire de la santé menstruelle et pelvienne une réalité mieux comprise et soutenue dans le sport.

La mobilisation du public pour cette première édition témoigne de l’intérêt grandissant envers les enjeux d’équité et de représentation dans le sport québécois.

Dévoilement de l’Équipe Étoile 2026

Égale Action a également dévoilé les membres de son Équipe Étoile 2026, composée de vingt femmes influentes provenant de différents horizons du milieu sportif, culturel, médiatique et communautaire québécois :

- Alexia Macar

- Annie Larouche

- Claudine Labelle

- Élaine Lauzon

- Émilie Duquette

- Emna Achour

- Florence-Agathe Dubé-Moreau

- Guylaine Bernier

- Guylaine Demers

- Heather Alonzo

- Jamillah Jean

- Jenny-Lee Vachon

- Jo-Annie Charbonneau

- Lily Trang Huynh

- Magalie Boutin

- Mélanie Labelle

- Nadège Akamse

- Nadia Belzy

- Sarah-Myriam Mazouz

- Sylvie Béliveau

Par leur engagement et leur influence, ces relayeuses contribueront à faire rayonner la mission d’Égale Action au cours de la prochaine année.