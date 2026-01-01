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Ligue professionnelle de hockey féminin

La Victoire célèbre sa conquête de la coupe Walter en paradant à Montréal

durée 12h00
31 mai 2026
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Par La Presse Canadienne

Après une saison éprouvante, les nouvelles championnes de hockey de Montréal ont profité d'une petite balade dans le parc.

La Victoire de Montréal a célébré son premier titre de la Ligue professionnelle de hockey féminin en paradant dans le centre-ville, samedi.

Les festivités ont été ponctuées par des discours et de la musique dans le principal quartier des spectacles de la ville.

Dans un parc bondé de milliers de partisans enthousiastes vêtus des chandails de l'équipe, les joueuses sont montées sur scène pour remercier leurs entraîneurs et leurs partisans, dansant au son de Céline Dion et de Queen tout en sirotant des bières en canette et en brandissant la coupe Walter.

La capitaine de l'équipe, Marie-Philip Poulin, confie avoir ressenti «tellement d'amour» de la part des partisans au cours des festivités qui durent depuis plus d'une semaine.

L'une de ces partisanes, Paola Lara, abonnée de saison, explique qu'elle suit l'équipe avec sa nièce depuis les débuts de la LPHF, en 2024. Elle a été attirée par l'ambiance familiale et l'esprit d'ouverture et de compétition.

La Victoire a défait la Charge d'Ottawa 4-0, le 20 mai, pour devenir la première équipe canadienne à soulever la coupe Walter.

Christopher Reynolds, La Presse Canadienne

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