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Les thérapeutes du sport au service des athlètes et de la population active

Juin: mois de la thérapie du sport

durée 14h00
2 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

Tous les mois de juin, depuis ses 38 années d’existence, la Corporation des thérapeutes du sport du Québec souligne avec fierté : le mois de la thérapie du sport.  Le moment est propice pour mettre en évidence le travail des 466 membres de la CTSQ auprès des athlètes de tous niveaux et des personnes qui pratiquent un sport de compétition ou de loisir.

Cette contribution à la santé physique de la population active s’est clarifiée depuis les dernières années, au fur et à mesure que la profession de thérapeute du sport est reconnue par le public ainsi que par les instances gouvernementales, médicales, scolaires et sportives.

La thérapie du sport est une profession de la santé spécialisée dans la prévention, l’évaluation, le traitement et la réadaptation des blessures musculo-squelettiques. Elle s'adresse aussi bien aux athlètes de haut niveau qu'à toute personne active cherchant à optimiser sa condition physique et à reprendre ses activités sans douleur.

La mission de la Corporation des thérapeutes du sport du Québec (CTSQ) est d’assurer la qualité des soins de santé fournis par les thérapeutes du sport, de faire avancer la profession au Québec, d’être un exemple de leadership et d’offrir du soutien à ses membres et au grand public.

Les thérapeutes du sport interviennent en première ligne, auprès des athlètes de haut niveau, agissant comme « premiers répondants du sport » lorsqu’une blessure survient sur la patinoire, le terrain ou tout autre site de compétition.

Ils exercent également en clinique, où ils accompagnent les athlètes récréatifs et les sportifs du week-end dans l’évaluation, le traitement et la réadaptation des blessures survenues lors de la pratique de leur sport ou loisir favori.

Vous pourrez peut-être aussi, selon les circonstances, croiser les thérapeutes du sport dans une salle de soins d’urgence en soutien au personnel médical, à la demande du gouvernement comme ce fut le cas en 2020 lors de la pandémie de COVID-19.

Nous souhaitons rappeler à la population du Québec que nos membres, répartis dans la province, sont disponibles pour répondre à leurs besoins en tout temps. (CTSQ.QC.CA)

 

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