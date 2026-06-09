David De Cotis d'Action Laval dénonce le sous-financement du soccer

Le conseiller municipal du district Saint‑Bruno pour Action Laval, David De Cotis, et le chef d’Action Laval, Achille Cifelli, dénoncent la décision de l'administration du maire de maintenir à 250 000 $ le budget annuel consacré aux activités de soccer à Laval. Monsieur De Cotis déplore également le fait que le financement actuel soit inférieur à celui accordé lors d’années antérieures, et ce malgré les besoins croissants du milieu sportif.

Ce statu quo survient à un moment où plusieurs organisations sportives doivent composer avec une baisse des inscriptions et une augmentation constante de leurs coûts d'exploitation. Dans ce contexte, maintenir le financement au même niveau risque d'accentuer les difficultés déjà rencontrées par les clubs et les familles.

Pour David De Cotis, la Ville doit chercher à comprendre les raisons derrière la diminution du nombre de jeunes inscrits au soccer et travailler avec les organismes sportifs afin d'identifier des solutions concrètes pour relancer la participation.

« Avec un budget municipal de près de 1,3 milliards $, Laval peut faire mieux pour nos jeunes. Le soccer est un sport accessible, formateur et essentiel pour la santé et le développement de nos enfants. Il est temps d’investir réellement dans nos infrastructures et dans nos clubs », affirme monsieur De Cotis.

Le conseiller municipal du district Saint-Bruno rappelle que le soccer représente bien plus qu'une activité sportive ; il s'agit d'un outil important qui favorise le développement personnel des jeunes, leur intégration sociale ainsi que l'adoption de saines habitudes de vie. En offrant un environnement structuré et positif, les activités sportives contribuent à renforcer le sentiment d'appartenance, à améliorer le bien‑être mental et à transmettre des valeurs telles que le respect, la discipline, la coopération et l'esprit d'équipe.

« Au lieu de maintenir le financement au même niveau, l’administration du maire devrait collaborer avec les clubs et les familles afin d’élaborer un véritable plan visant à accroître la participation des jeunes au soccer et dans les autres sports organisés. Investir dans le sport, c’est investir dans la réussite et le bien‑être de notre jeunesse », déclare Achille Cifelli, chef d’Action Laval.