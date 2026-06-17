Ça passe ou ça casse: Pascal VS Lafrenière au Colisée de Laval

Le samedi 27 juin, le Colisée de Laval sera le théâtre d’un affrontement aussi symbolique qu’explosif alors que New Era Sports & Entertainment, présenté par BFROZ, mettra en vedette un combat principal chargé d’histoire et d’émotions : Jean Pascal (37-8-1, 21 K.-O.), ancien champion du monde et figure emblématique de la boxe canadienne, fera face à Francis Lafrenière (21-7-2, 11 K.-O.) dans un combat pour le titre NABA Gold où tout est en jeu — héritage, fierté et fin de glorieuses carrières. Deux hommes respectés. Deux trajectoires de champions.

« Le Dernier Chapitre! Francis Lafrenière n’est pas juste un adversaire : il représente un passage. La fin d’une ère. Le début de mon héritage final » affirme Jean Pascal, détenteur du titre WBA (régulier) des poids mi-lourds de 2019 à 2021, et auparavant des titres WBC, IBO, Ring magazine et linéaire des poids mi-lourds entre 2009 et 2011.

Pour Francis Lafrenière, ce combat dépasse largement l’enjeu sportif. Considéré comme son championnat du monde personnel, ce duel marquera le dernier combat de sa carrière professionnelle. Devant ses partisans, “The People’s Champ” montera sur le ring avec une seule mission : terminer son parcours avec honneur, cœur et impact. « Ce combat, c’est mon titre mondial. Je serais prêt à visiter l’enfer pour gagner. Ce sera ma façon de dire merci... et au revoir », raconte Francis Lafrenière, gagnant des ceintures Champion Canadien CPBC en 2014 et NCC en 2019 / Champion IBF International / Champion WBO-NABO en 2016, Champion NABO en 2017, Champion Nord-américain CPBC en 2025 et ayant déjà été classé top 15 mondial dans deux des organisations les plus prestigieuses de la boxe.

Mais en face, Jean Pascal ne viendra pas pour jouer le rôle du témoin. Toujours animé par la quête de grandeur, toujours dangereux, toujours imprévisible, il voit dans ce combat une occasion de plus de défier le temps, de faire taire les doutes et de prouver qu’il peut encore régner. À ce stade de sa carrière, chaque combat est un dernier affrontement et une déclaration : celui-ci pourrait être l’un des plus marquants de son parcours.

Présenté par BFROZ et produit par New Era Sports & Entertainment en collaboration avec JPM Events, cet événement s’annonce comme une véritable explosion de boxe avec, entre autres, un affrontement pour le titre CPBC nord-américain alors que Jan-Michael Poulin fera face à Raphaël Courchesne ainsi que près de vingt (20) combats au total : dix (10) affrontements professionnels, dès 19h, et dix (10) combats amateurs, à partir de 15h30, réunissant l’élite et la relève dans une soirée qui promet d’être intense du premier au dernier coup de cloche. La liste complète des combats à l’affiche sera dévoilée bientôt.

Les billets sont en vente dès sur newerapromotion.com.