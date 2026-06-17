Laval : Diffusion extérieure d’un match de soccer du Canada

Organisé en partenariat avec le club de soccer FC Laval

La Ville de Laval invite la population à vivre l’effervescence de la plus grande compétition internationale de soccer en grand avec la diffusion en plein air d’un match de l’équipe canadienne, dans une ambiance festive et conviviale.

Organisé en partenariat avec le club de soccer FC Laval, l’événement proposera animation musicale, zone de visionnement extérieure et services de cantine pour rassembler les citoyennes et citoyens autour du sport.

Détails de l’événement

- Match : Canada c. Qatar (2e match de groupe);

- Date : 18 juin 2026;

- Heure du match : 18 h (ouverture du site : 17 h);

- Lieu : Parc Berthiaume-Du-Tremblay (entre la piscine et le terrain de soccer synthétique).

Une expérience rassembleuse

Le Lavallois sont invités à se rassembler pour encourager l’équipe canadienne. Apportez chaises, nourriture et boissons non alcoolisées, et portez les couleurs du Canada. Une cantine du FC Laval sera ouverte de 17 h à 22 h.

Informations pratiques

- Stationnement : Nombre de places limité. Quelques places de stationnement disponibles devant la piscine Berthiaume-Du-Tremblay ou au sud du parc en empruntant la Promenade des îles. Possibilité de stationnement sur rue selon la réglementation en vigueur.

- Alcool : Consommation et vente d’alcool interdites, conformément à la réglementation municipale dans les parcs et dans les autres événements municipaux.

- Animaux : Les chiens sont admis selon les règles du parc.

- La capacité maximale du site est fixée à 800 personnes.

- Des bénévoles ainsi que des policières et policiers du Service de police de Laval assureront la sécurité et le bon déroulement de l’événement.

- L’événement sera annulé en cas de pluie.