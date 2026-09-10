Chloe Scicchitano et Zachary Tsokos
Deux jeunes Lavallois récompensés par le CF Montréal et la Fondation Aléo
Le CF Montréal et la Fondation Aléo unissent leurs forces pour soutenir deux jeunes talents du soccer québécois à Laval.
À l’occasion du match du 9 septembre au Stade Saputo, Chloe Scicchitano et Zachary Tsokos ont reçu chacun une bourse de 2 000 $.
Par cet investissement dans la relève, le CF Montréal réaffirme son engagement envers la relève et contribue à donner à ces jeunes étudiant·e·s-athlètes les moyens de poursuivre leurs ambitions, tant dans leur parcours sportif que scolaire et personnel.
C'était la première fois que Chloe Scicchitano se voyait remettre cette bourse. À 16 ans, elle est
devenue membre de l'équipe canadienne qui a qualifié le pays pour la Coupe du monde des moins de 17 ans, grâce à un parcours sans défaite lors des qualifications de la CONCACAF. Elle étudie en 5e secondaire à l'École secondaire Lester B. Pearson.
C'était aussi une première pour Zachary Tsokos, 17 ans. Joueur gaucher, il se démarque avec l’Académie du CF Montréal par son contrôle du ballon, ses passes et sa vision de jeu. Il étudie en grade 12 à Northern Pre-University (NPU).
Accompagnés de deux autres récipiendaires, ils ont été invités sur le terrain du Stade Saputo afin de recevoir leur bourse des mains de Gabriel Gervais, président et chef de la direction du CF Montréal, et de Marie-Eve Desrochers, directrice du développement philanthropique à la Fondation Aléo.
En plus du programme de bourses, le CF Montréal collabore présentement avec une autre entité Aléo : la Chaire de recherche Aléo. Ce partenariat vise à développer et à évaluer un programme de préparation mentale adapté à la réalité des jeunes de l’Académie. Le projet comprend quatre ateliers portant sur la communication, la gestion du stress, les émotions et la résilience, ainsi que des outils concrets que les jeunes pourront réutiliser dans leur parcours sportif et leur quotidien. Une évaluation réalisée avant et après les ateliers permettra de documenter les effets du programme et de l’améliorer. Ce projet rapproche ainsi la recherche du terrain afin de mieux soutenir le bien-être et le développement des jeunes athlètes.
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