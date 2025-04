Parti Laval rencontre les candidats fédéraux pour discuter de Laval

Dans le cadre de l’élection fédérale, les représentants de Parti Laval ont rencontré les candidats du Bloc Québécois et invité ceux d’autres formations politiques afin de leur faire part de leurs priorités pour Laval.

Selon l’opposition, les demandes du maire Boyer manquent d’ambition et négligent des enjeux prioritaires pour la population. « Le maire rate une occasion en or d’interpeller Ottawa sur des questions pourtant essentielles. Infrastructures d’eau, adaptation aux changements climatiques, infrastructures de proximité, langue française... ces enjeux oubliés méritent d’être au cœur des priorités que nous soumettons au fédéral. M. Boyer doit revoir ses priorités », d’affirmer Claude Larochelle, chef par intérim de Parti Laval.

Des priorités ignorées par l’administration Boyer

La semaine dernière, lors d’une rencontre avec Isabel Dion, candidate dans Alfred-Pellan, Claude Tousignant, candidat dans Marc-Aurèle-Fortin, ainsi que des représentants du Bloc Québécois pour la région de Laval, Parti Laval a présenté les priorités sur lesquelles ses représentants souhaitent l’engagement du gouvernement fédéral.

Parmi celles-ci figurent notamment des investissements pour les infrastructures d’eau et d’aqueduc, des mesures d’adaptation aux changements climatiques, l’appui financier d’Ottawa pour la construction et la rénovation d'infrastructures de proximité – bibliothèques, arénas, centres communautaires – un soutien pour la valorisation du français, langue officielle du Canada et du Québec, ainsi que des mesures concrètes pour améliorer la sécurité publique et la sécurité routière sur le territoire. Pour M. Larochelle, le soutien fédéral pour un mode structurant de transport « est-ouest » est aussi une priorité pour la troisième ville du Québec. Depuis 12 ans, celui-ci soutient que « nous sommes au point mort côté projet de transport collectif pour desservir le cœur de Laval ».

« Ce qu’on souhaite, c’est qu’Ottawa nous soutienne davantage pour que Laval puisse relever les défis actuels et devienne un modèle de ville sécuritaire, résiliente et où il fait bon vivre », d’ajouter M. Larochelle qui s’explique toujours mal l’absence complète de demandes relatives aux limites des réseaux d’égouts et d’aqueducs de la ville exposées lors de la Tempête Debby « La seule chose qu’on voit dans les demandes du maire, c’est un portrait incomplet de la réalité vécue par les citoyens. C’est préoccupant. Si M. Boyer ne parle pas des vrais enjeux, qui le fera vraiment? », de conclure le leader de Parti Laval.

Il réitère également que Parti Laval poursuivra ses démarches pour faire entendre ces priorités à Ottawa et invite, par ailleurs, les Lavalloises et Lavallois à exercer leur droit de vote le 28 avril prochain.